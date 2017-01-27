Москва, 27 января, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о штрафе за опасное вождение Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января. Штраф составит 5 тыс. рублей.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Опасное вождение

Под опасным вождением предлагается понимать, например, неоднократное перестроение при интенсивном движении, резкое торможение, помехи участникам дорожного движения, отметил замглавы МВД Игорь Зубов. «Тихоходы тоже подпадают», — сказал он.

По данным правительства, по вине «вышивальщиков» и «игроков в шашечки» происходит порядка 80% ДТП. Опасное вождение характеризуется повышенной опасностью для движения именно вследствие совершения совокупности указанных действий водителя, совершаемых в течение относительно короткого периода времени, подчеркнули авторы.

Ко второму чтению законопроект будет доработан, нужно вводить более серьезное наказание. «Например, лишение прав», — предлагает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). «Тем самым мы убираем гонщика — под его колесами может погибнуть невинный участник дорожного движения», — отметил парламентарий.

ЛДПР выступила против варианта, предложенного правительством РФ. «Сотрудник полиции сможет привлечь любого, потому что ему показалось, что водитель ведет себя агрессивно», — сказал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

При этом парламентарий отметил положительный момент дискуссии: «Ко второму чтению инициативу предложено доработать и ввести норму о наличии видеозаписи в качестве обязательного условия привлечения к ответственности».

Внести поправки в КОАП позволило то, что уже внесены изменения в Правила дорожного движения (ПДД) — установлен запрет на опасное вождение, выражающееся в «неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение других водителей в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба.

В то же время Госдума отклонила законопроект, предложенный ЛДПР, где в том числе предлагалось доказывать умысел водителя-нарушителя.