Тбилиси, 27 января, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Государственная конституционная комиссия, которая должна подготовить проект изменений к действующей Конституции Грузии, провела 27 января свое первое заседание. В начале заседания председатель парламента и одновременно председатель комиссии Ираклий Кобахидзе сделал некоторые разъяснения в связи с процессом подготовки и утверждения законопроекта.

Frank Miller Грузинский флаг

По его словам, на сегодняшнем заседании будут рассмотрены поступившие в комиссию инициативы, на основании которых уже ко второму заседанию, которое пройдет через месяц, будет готов конкретный законопроект, а также альтернативные основному законопроекты. В середине марта планируется третье заседание, на котором состоится редакционная дискуссия по проекту поправок в Конституцию.

После этого подготовленный законопроект будет представлен парламенту, затем начнется его всенародное обсуждение, и только потом пройдут парламентские слушания.

Ираклий Кобахидзе не исключил, что если комиссия завершит работу в конце апреля, то парламент успеет утвердить законопроект в двух чтениях уже в ходе нынешней сессии.

«Это позволит нам до конца года завершить работу над конституционной реформой… Главное, чтобы был создан высококачественный документ и чтобы этот документ был разработан на основании максимально широкого участия нашего общества», — пояснил Кобахидзе.

В случае, если до конца апреля завершить работу над проектом изменений к Конституции не удастся, срок полномочий комиссии будет продлен.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Государственная конституционная комиссия была создана в Грузии 15 декабря. Она состоит из четырех тематических рабочих групп. Комиссия должна подготовить проект поправок в Конституцию до 30 апреля 2017 года.