Москва, 27 января, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Госдума приняла закон, устанавливающий государственную защиту для принимавших участие в борьбе с терроризмом и выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности страны, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января. Таким образом их приравнивают к судьям и должностным лицам.

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Закон также относит к кругу лиц, подлежащих государственной защите, военнослужащих, принимавших участие в борьбе с терроризмом, и военнослужащих полиции, принимавших участие в пресечении действий преступников.

Определяется порядок мер безопасности в отношении защищаемого лица, физическое состояние которого не позволяет выразить свое согласие на их применение, а также рассмотреть увеличение срока проведения проверки по фактам, изложенным в заявлении о применении мер безопасности, с 3 до 30 суток.

«Все, кто сегодня борется с терроризмом, в высшей степени достойны уважения, благодарности и поддержки, особенно со стороны государства, поэтому включить в список лиц, подлежащих госзащите, военнослужащих Вооруженных сил России, сотрудников органов военной полиции и внешней разведки РФ, принимающих непосредственное участие в контртеррористических и других специальных операциях внутри страны и за ее пределами (в том числе в Сирийской Арабской Республике), считаю справедливым и необходимым», — отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).