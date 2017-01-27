Радио REGNUM: второй выпуск за 27 января
Москва, 27 января, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В СМИ появилась информация о подготовленном администрацией президента США Дональда Трампа указе об отмене антироссийских санкций. Реакция Кремля;
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил дату второго телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа;
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал сирийской оппозиции проект конституции, а также сообщил о переносе женевских переговоров;
- МИД России официально обвинён во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы;
- Госдума приняла закон о декриминализации «шлепков».