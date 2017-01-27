Калуга, 27 января, 2017, 17:39 — ИА Регнум. 4-летний ребенок скончался от отравления окисью углерода в одном из домов в калужском микрорайоне Турынино. Об этом сообщил 27 января корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Азер Садыгов.

Teplohot63.ru Газовая колонка

По его словам, гибель мальчика произошла из-за неисправной газовой колонки, которая, согласно экспертизе, имела обратную тягу. Вечером, мать ребенка легла спать вместе с мальчиком, а когда проснулась, обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни. Женщина чувствовала сильный запах газа.

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По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Калуге было зафиксировано 88 случаев отравления угарным газом, три из них закончились летальным исходом. Так, 58-летняя женщина и ее полуторагодовалый внук погибли во сне, отравившись бытовым газом. Родители ребенка с признаками отравления госпитализированы в лечебное учреждение в тяжёлом состоянии. Отравление угарным газом произошло в результате неисправности водонагревательного газового котла. Между тем, у 70% жителей Калуги нет договоров на обслуживание с газоснабжающими организациями.