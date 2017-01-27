Москва, 27 января, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Законопроект о допгарантиях социальной поддержки детей-сирот Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На уровне закона устанавливается возможность получения в течение шести месяцев в повышенном размере не только пособия по безработице, но и стипендии в период обучения.

Изменения позволят органам службы занятости для обеспечения гарантий дополнительной социальной поддержки детей-сирот отнести к категории впервые ищущих работу (ранее не работавших) граждан, которые в возрасте от 14 до 18 лет по направлению органов службы занятости принимали участие во временном трудоустройстве в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику, предусмотренную образовательными программами, поскольку перечисленные случаи, являясь кратковременным трудоустройством, по сути, не свидетельствуют о том, что эти граждане ранее осуществляли полноценную трудовую деятельность.