Симферополь, 27 января, 2017, 17:08 — ИА Регнум. 17 жителей Крыма стали фигурантами уголовного дела об организации и проведении азартных игр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Крым 27 января.

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По версии следствия, в период с июня 2015 до января 2017 года трое из подозреваемых организовали проведение азартных игр — как онлайн, так и на игровом оборудовании. К участию в организации незаконного бизнеса они привлекли еще 14 человек.

«Игровые клубы» действовали в городах Симферополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Евпатории, Джанкое и Красноперекопске. Доход, который получили подозреваемые, по данным следствия, составил не менее шести миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

К настоящему моменту правоохранители провели более 30 обысков в рамках уголовного дела — в игорных залах, в офисах, по месту жительства фигурантов. СКР сообщает об изъятых системных блоках с установленными игровыми программами, бухгалтерской документации, также изъяты деньги.