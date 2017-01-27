Брянск, 27 января, 2017, 17:07 — ИА Регнум. В Брянске возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления семерых местных жителей. Об этом сегодня, 27 января, сообщают местные СМИ.

Trecep.ru Шаурма

Сообщается, что все отравившиеся приобрели шаурму в одном и том же павильоне. Все пострадавшие обратились в областную инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией.

Правоохранительные органы провели задержание работников торговой точки, где продавали шарму. Задержаны двое мужчин 24 и 29 лет.

Эксперты исследовали образцы еды и пришли к выводу, что изготовители и продавцы пищи грубо нарушили санитарно-эпидемиологическое законодательство. По материалам управления Роспотребнадзора было возбуждено уголовное дело.

У задержанных подозреваемых не оказалось постоянной регистрации в Брянской области. Следствие попросило суд поместить подозреваемых под арест. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).