Тбилиси, 27 января, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Грузия неистовствует из-за нового соглашения с «Газпромом». Георгий Гахария, министра экономики и устойчивого развития страны, заявил, что Тбилиси понесет экономические потери из-за сделки с «Газпром экспортом». Условия соглашения до сих пор не разглашаются. Однако, по словам Гахария, грузинской стороне не удалось одержать верх в отношении экономической части. Об этом сообщает агентство Sputnik.

Грузинский лари

Как сказал министр, соглашение с российской компанией по монетизации оплаты за транзит газа из РФ в Армению может привести к финансовым потерям для грузин. Гахария заявил, что Азербайджан берет на себя обязательства по поставкам голубого топлива в Грузию по коммерческой цене, а это означает, что «наша зависимость от российского газа равно нулю».

Напомним, что на протяжении двух последних лет «Газпром» и Грузия пытались договориться по поводу финансовой схемы за прокачку российского газа в Армению. Тбилиси пытался отстаивать свою позицию по поводу старой схемы расчетов. По ней Грузия получала 10% за прокачку газа в зависимости объемов транзита. Однако такая практика «по бартеру» в мире давно нигде не используется.

Новая схема предполагает финансовую оплату за транзит голубого топлива. И российская компания отстаивала эту позицию. Причем такая схема «товар-деньги-товар» применяется во всем мире.

В прошлом году переговоры по этому вопросу зашли в тупик. В декабре прошлого года ситуация повторилась, так как Тбилиси наотрез отказался переходить на новую финансовую схему. Сторонам удалось, наконец, прийти к соглашению только в начале этого года. Отмечается, что российская сторона предложила грузинским партнерам более выгодные условия. Однако детали сделки не разглашаются. Но оппозиция считает это соглашение с «Газпромом» навязанным Грузии на невыгодных для нее условиях.

Так, ранее ИА REGNUM писало, что президент Грузии Георгия Маргвелашвили заявил, что этот договор вызывает обеспокоенность. По словам главы государства, сделка создает для Грузии целый ряд проблем. Пресс-спикер Эка Мишвеладзе, поясняя слова президента, сказала, что договор ухудшил ситуацию в энергетическом секторе страны, нанес вред политическим и экономическим интересам Грузии.

«И в конце концов мы получили худшую ситуацию и по различным направлениям, что может в будущем создать целый ряд проблем», — подчеркнула пресс-спикер.

В свою очередь, неправительственные организации и оппозиционные партии Грузии выразили опасения по поводу новой сделки с «Газпромом», предполагая, что власти могли заключить договор на невыгодных для страны условиях. Поэтому оппозиция и негосударственные организации призвали правительство обнародовать соглашение. Но условия сделки являются коммерческой тайной, поэтому детали соглашения не были раскрыты.

На этом оппозиция не остановилась. Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» внесла на рассмотрение в парламент резолюцию об ответственности правительства за контракт с Газпромом, предполагающий монетизацию оплаты за транзит в Армению.

Более того, по словам депутата-«национала» Романа Гоциридзе, контракт с «Газпромом» на новых условиях — это «капитуляция перед Россией». Гоциридзе предположил наличие коррупции в заключении контракта и заявил о том, что следует поставить вопрос «ответственности всего правительства» за «предательство народа». Из-за новой схемы расчетов Грузия будет терять около $20 млн, считает депутат. Здесь стоит отметить, что стоимость тарифа за транзит так и не была оглашена, поэтому объективность этих расчетов — под вопросом.