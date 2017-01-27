Венгрия: Санкции против России должны быть отменены
Будапешт, 27 января, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Власти Венгрии выступают за более тесные связи с Россией и отмену экономических санкций, сообщает 27 января Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
«Позиция Венгрии в отношении санкций заключается в том, что они носят бессмысленный характер», — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Должны ли мы радоваться тому, что экономика России претерпевает период спада? Нет, мы сожалеем об этом», — добавил Сийярто.
Напомним, потери экспортных доходов Венгрии составили около $6 млрд 500 млн с момента введения экономических санкций против России в 2014 году.