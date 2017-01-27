Вашингтон, 27 января, 2017, 16:40 — ИА Регнум. «Сенатор Маккейн заявил, что у США нет ни политики, ни стратегии кибервойны с Россией. Сегодня Америка просто не готова и неспособна противостоять попыткам вторжения хакеров и не сможет помешать русским вмешаться в выборы во Франции и Германии, — приводит газета выдержки из речи сенатора. — Наши противники впереди нас в этом аспекте, а совершать преступления в киберпространстве проще и легче, чем противостоять им».

Цитата из к/ф «Газонокосильщик». Реж. Бретт Леонард. 1992. Великобритания — США — Япония Кибервойна

Издание не уверено, что президент США обратит внимание на недовольные реплики парламентария по причине «взаимного невосприятия».

«Известно, что Маккейн не очень любит Трампа за то, что тот как-то сказал про Маккейна: «Он — герой войны, потому что был взят в плен? Я предпочитаю героев, которые в плен не сдаются».