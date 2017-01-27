Лондон, 27 января, 2017, 16:14 — ИА Регнум. «Трамп поговорит в субботу по телефону с Ангелой Меркель и Владимиром Путиным. Предполагается, что главным вопросом беседы с фрау канцлер будут санкции, наложенные на Россию за ее вмешательство в дела Украины и вообще отношения между Москвой и Киевом, — пишет издание, ссылаясь на данные из неназванных, но достойных доверия структур. — По словам источника, пожелавшего сохранить свою анонимность, обсуждаться будут не столько санкции, сколько возможность их снятия».

Gage Skidmore Дональд Трамп

Газета подчеркивает, что это будет первый разговор американского и германского лидеров с момента вступления Трампа в должность президента.

«Эксперты считают, что Трампу эту беседу будет вести легче: он еще до избрания обвинял Меркель в том, что она причинила непоправимый вред своей стране непродуманной политикой в отношении беженцев, подчеркивая, что два года назад немцы считали свою страну лучшим местом на земле, а теперь они очень опечалены происшедшим. Однако даже в случае, если Трампу покажется, что санкции с России пора снимать, эта идея не будет обязательной к исполнению Евросоюзом», — резюмирует СМИ.