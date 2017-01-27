Анкара, 27 января, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Турция потребовала пересмотра дела восьми солдат, бежавших в Грецию после неудачного переворота летом прошлого года. Анкара заявила, что может принять меры, включающие отмену миграционной сделки с Афинами, после того, как греческий суд отказал ей в экстрадиции ищущих убежище военных, сообщает Reuters.

Free great picture Флаг Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил: «Мы требовали, чтобы этих солдат судили снова. Это политическое решение, Греция защищает и укрывает заговорщиков».

Верховный суд Греции 26 января вынес решение, по которому требование Турции об экстрадиции солдат, опасающихся за свою жизнь, было отвергнуто. Турецкая сторона обвиняет бежавших в участии их в перевороте 15 июля и расценивает, как предателей.

«Мы рассматриваем варианты наших ответных мер. В частности наша миграционная сделка, которую мы подписали с Грецией. Мы рассматриваем различные варианты, в том числе и отмену этой сделки», — добавил Чавушоглу.

Напомним, отношения между Турцией и Грецией, союзниками по НАТО, несмотря на некоторые улучшения в последние годы, остаются напряженными. Не последнее место в этом занимает вопрос Кипра. В настоящее время остров разделен между протурецкой и прогреческой администрациями.

Также две страны играют важную роль в миграционном вопросе, обострившемся в последние годы. Именно через Турцию и через Грецию идут потоки нелегальных мигрантов в ЕС.