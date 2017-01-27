Куала-Лумпур, 27 января, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco приняла решение о том, чтобы отложить партнерство с малайзийской государственной компанией Petronas. Для последней это означает возможный срыв планов по добыче нефти и переработке газа, которые должны позволить компании удержаться на рынке в сложных экономических условиях. Теперь Petronas необходимо срочно найти другого иностранного инвестора. Об этом сегодня, 27 января, пишет агентство Reuters.

David Foster Добыча нефти у берегов Саудовской Аравии. 1950

По словам одного из источников издания, саудовская нефтяная компания приостановила план по созданию совместного предприятия с Petronas. Совместный проект был рассчитан на $27 млрд и предполагал работу в южном малайзийском штате Джохор. Решение отложить создание совместного предприятия вызвано опасениями саудитов о том, что проект не принесен высоких доходов.

Дело в том, что малайзийская компания сильно пострадала от падения цен на нефть в последние несколько лет. Petronas была вынуждена сокращать рабочие места, инвестиции в проекты, а кроме того, уменьшилась прибыль компании, значительная часть которое поступает в государственную казну. В связи с этим нефтяная компания очень рассчитывает на развитие проектов по нефтепереработке и нефтехимического комплекса (RAPID)в населенном пункте Бангаранг (Pengerang). Как и планировалось, здесь начнется работа в 2019 году.

В то же время, как отмечает издание со ссылкой на экспертное мнение, этот проект весьма важен не только с экономической точки зрения, но и с политической. Так как премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака, который «погряз в коррупционном скандале» с участием госфонда 1MDB. Однако сейчас Petronas для реализации своих планов необходим стратегический инвестор.

Эксперт и старший директор по энергетике Азиатско-Тихоокеанского региона консалтинговой фирмы Frost and Sullivan Суббу Баттадапура (Subbu Bettadapura) заявил: «Малайзия будет обязательно пытаться привлечь средства в Бангарангу, так как очень многое зависит от этого проекта. Все силы — и политические, и примышленные — будут пытаться сделать это реальным».

По словам премьер-министра страны, благодаря проекту RAPID будут создаваться новые рабочие места, будет повышаться уровень жизни граждан и развиваться экономика страны. Как было сказано выше, этот проект очень важен для Наджиба Тун Разака с политической точки зрения, поэтому планировалось, что никаких дополнительных препятствий для проекта не должно возникнуть по крайней мере до национальных выборов в 2018 году.

По мнению аналитиков, саудовский инвесторов могут заменить китайские компании, которые сейчас как раз ищут выход на новые рынки. Поэтому они могут быть заинтересованы в малазийском проекте.

Малазийская Petronas, пытаясь выбраться из экономического кризиса, сейчас пробует активно работать в многочисленных нефтяных секторах. Компания уже в октябре 2016 года получила одобрение на строительство СПГ-термиала в Канаде. Также, как ранее передавало ИА REGNUM, Иран подписал в декабре несколько меморандумов о взаимопонимании о развитии нескольких нефтяных месторождений с французской Total, британской Royal Dutch Shell и японской Inpex Corporation, а потом состоялось подписание аналогичных соглашений и с малазийской Petronas. Речь идет о развитии месторождений черного золота Чешме Хош и Южный Азадеган.

Что касается политической ситуации в Малайзии, то напомним, что в ноябре 2016 года по столицы страны Куала-Лумпуру прошли многотысячные акции протеста с требованием отставки премьер-министра Наджиб Тун Разака, который был замешан в растрате миллиардов долларов. Марши протеста смогли практически пошатнуть власть Разака. Он одновременно отвергает обвинения в свой адрес и укрепляет власть, расправляясь с оппозицией, СМИ и политическими активистами.

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