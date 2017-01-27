СМИ: Саудиты могут сорвать политически важный для Малайзии нефтепроект
Куала-Лумпур, 27 января, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco приняла решение о том, чтобы отложить партнерство с малайзийской государственной компанией Petronas. Для последней это означает возможный срыв планов по добыче нефти и переработке газа, которые должны позволить компании удержаться на рынке в сложных экономических условиях. Теперь Petronas необходимо срочно найти другого иностранного инвестора. Об этом сегодня, 27 января, пишет агентство Reuters.
По словам одного из источников издания, саудовская нефтяная компания приостановила план по созданию совместного предприятия с Petronas. Совместный проект был рассчитан на $27 млрд и предполагал работу в южном малайзийском штате Джохор. Решение отложить создание совместного предприятия вызвано опасениями саудитов о том, что проект не принесен высоких доходов.
Дело в том, что малайзийская компания сильно пострадала от падения цен на нефть в последние несколько лет. Petronas была вынуждена сокращать рабочие места, инвестиции в проекты, а кроме того, уменьшилась прибыль компании, значительная часть которое поступает в государственную казну. В связи с этим нефтяная компания очень рассчитывает на развитие проектов по нефтепереработке и нефтехимического комплекса (RAPID)в населенном пункте Бангаранг (Pengerang). Как и планировалось, здесь начнется работа в 2019 году.
В то же время, как отмечает издание со ссылкой на экспертное мнение, этот проект весьма важен не только с экономической точки зрения, но и с политической. Так как премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака, который «погряз в коррупционном скандале» с участием госфонда 1MDB. Однако сейчас Petronas для реализации своих планов необходим стратегический инвестор.
Эксперт и старший директор по энергетике Азиатско-Тихоокеанского региона консалтинговой фирмы Frost and Sullivan Суббу Баттадапура (Subbu Bettadapura) заявил: «Малайзия будет обязательно пытаться привлечь средства в Бангарангу, так как очень многое зависит от этого проекта. Все силы — и политические, и примышленные — будут пытаться сделать это реальным».
По словам премьер-министра страны, благодаря проекту RAPID будут создаваться новые рабочие места, будет повышаться уровень жизни граждан и развиваться экономика страны. Как было сказано выше, этот проект очень важен для Наджиба Тун Разака с политической точки зрения, поэтому планировалось, что никаких дополнительных препятствий для проекта не должно возникнуть по крайней мере до национальных выборов в 2018 году.
По мнению аналитиков, саудовский инвесторов могут заменить китайские компании, которые сейчас как раз ищут выход на новые рынки. Поэтому они могут быть заинтересованы в малазийском проекте.
Малазийская Petronas, пытаясь выбраться из экономического кризиса, сейчас пробует активно работать в многочисленных нефтяных секторах. Компания уже в октябре 2016 года получила одобрение на строительство СПГ-термиала в Канаде. Также, как ранее передавало ИА REGNUM, Иран подписал в декабре несколько меморандумов о взаимопонимании о развитии нескольких нефтяных месторождений с французской Total, британской Royal Dutch Shell и японской Inpex Corporation, а потом состоялось подписание аналогичных соглашений и с малазийской Petronas. Речь идет о развитии месторождений черного золота Чешме Хош и Южный Азадеган.
Что касается политической ситуации в Малайзии, то напомним, что в ноябре 2016 года по столицы страны Куала-Лумпуру прошли многотысячные акции протеста с требованием отставки премьер-министра Наджиб Тун Разака, который был замешан в растрате миллиардов долларов. Марши протеста смогли практически пошатнуть власть Разака. Он одновременно отвергает обвинения в свой адрес и укрепляет власть, расправляясь с оппозицией, СМИ и политическими активистами.
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