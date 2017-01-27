Парамарибо, 27 января, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Посол Суринама в Организации Объединенных Наций Генри Макдональд призывал страны сократить часть военных расходов. А освобожденные средства направить на финансирование целей устойчивого развития ООН (UNSDG). Суринамского посла поддержали постоянные представители Белоруссии и Казахстана при ООН, сообщает Caribbean News Now.

Флаг ООН

Напомним, что Цели устойчивого развития, официально известные, как Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года — набор целей для будущего международного сотрудничества. Эти цели планируется достигать с 2015 по 2030 годы. Итоговый документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач.

Суринам, Белоруссия, Казахстан и ПРООН надеются убедить крупные державы вложить небольшую часть своих военных расходов на реализацию UNSDG. Эта инициатива опирается на предложение президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, который предложил странам пожертвовать один процент своих военных бюджетов для достижения целей устойчивого развития.

Выводы и входы являются частью диалога на высоком уровне, который будет созвано президентом Генеральной Ассамблеи от 24 января 2017 года по теме «Построение устойчивого мира для всех: Синергизм между 2030 г. Повестка дня для устойчивого развития и поддержания мира» , Генри Макдональд также подчеркнул, что развивающиеся страны могли бы использовать эти средства для развития туристической сферы. Поскольку, именно она поможет им сохранить экономическую стабильность в условиях кризиса. «Устойчивый туризм может содействовать экономическому росту, созданию новых рабочих мест, что позволит эффективно использовать ресурсы и повысить уровень жизни», заявил посол Суринама в ООН.