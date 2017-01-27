Ярославль, 27 января, 2017, 15:43 — ИА Регнум. В период с 20 по 24 января 2017 года в Ярославской области прошла ежегодная общероссийская акция «Студенческий десант», приуроченная ко Дню российского студенчества, в рамках которой студенты вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений стажировались в различных подразделениях органов внутренних дел. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области, студенты побывали практически во всех подразделениях полиции: патрульно-постовой службе, ГИБДД, центре кинологической службы, ЭКЦ, в подразделениях по делам несовершеннолетних, службе участковых уполномоченных полиции, пресс-службе, следствии и т.д.

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Всего в Ярославской области в «Студенческом десанте» приняли участие более 200 студентов и учащихся. Активное участие в акции приняли студенты ярославского отделения областного молодежного отряда «Правопорядок».

В завершение акции «Студенческий десант» УМВД России по Ярославской области проведена лыжная эстафета «Полицейский патруль». В мероприятии участвовали 24 команды из разных районов Ярославской области, всего более 120 человек. В состав команд входили сотрудники полиции, воспитанники отрядов правоохранительной направленности «Юный друг полиции» и «Правопорядок», подростки, состоящие на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и студенты принимавшие участие в акции «Студенческий десант».