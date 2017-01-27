Париж, 27 января, 2017, 15:26 — ИА Регнум.



Remi Jouan Жан-Марк Эро

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро совершит 30 и 31 января официальный визит в Исламскую республику Иран, в ходе которого он проведет встречу с главой государства Хассаном Рухани, а также со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом, указывается на официальной странице дипломатического ведомства Французской республики.

По данным МИД Франции, Эро обсудит с официальными лицами Ирана выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного 14 июля 2015 года в Вене. Он также подчеркнет важность для всех сторон соглашения соблюдать самым строгим образом взятые на себя обязательства.

Помимо этого, в рамках встречи глав французской и иранской дипломатий будет затронута возможность создания первой совместной франко-иранской комиссии по вопросам экономики. В её рамки будет входить делегация из 60 представителей французского бизнеса, часть из которых подпишет со своими иранскими партнерами ряд соглашений. Визит Эро в Иран также поспособствует развитию двусторонних отношений в области науки, высшего образования и культуры.

Жан-Марк Эро поднимет тему роли Исламской республики в регионе в свете кризисов в Сирии, Йемене и Ираке.