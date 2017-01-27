Рыбинск, Ярославская область, 27 января, 2017, 15:24 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области активисты протестуют против строительства православной часовни на месте предполагаемого памятника жертвам Волголага. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Центре гражданской активности «Открытый Рыбинск». 27 января около здания Правительства Ярославской области прошел одиночный пикет по этому поводу.

Фото страницы в Facebook Юрия Тимошина Пикет у здания Правительства Ярославской области

В 2007 в микрорайоне Переборы было решено возвести мемориал жертвам Волголага. В 1930-х-1940-х годах посёлок Переборы был центром Волгостроя-Волголага, организованной для строительства Угличского и Рыбинского гидроузлов. В ходе строительства, которое велось преимущественно силами заключенных, в том числе репрессированных, погибли несколько тысяч человек.

На месте будущего сооружения был установлен закладной камень с надписью: «Сей камень есть начало мемориала жертвам Волголага». По итогам открытого всероссийского конкурса победителем был признан проект рыбинского архитектора Александра Жданова. Проект представлял собой композицию из двух усечённых бетонных пирамид, объединённых аркой с набатным колоколом и венчающим её высоким крестом. Сроки практического воплощения проекта-победителя неоднократно сдвигались из-за отсутствия средств.

В конце 2016 года на территории, где планировалось разместить мемориальный комплекс, начались работы по планировке и благоустройству, но совсем не по проекту, победившему в конкурсе. В ситуационном плане размещения памятного знака на месте, где еще недавно стоял закладной камень, значится некая мемориальная православная часовня. Между тем проект, принятый в 2008 году жюри конкурса, исключает присутствие на отведённой площади каких-либо культовых сооружений.

«Мы считаем, что власти должны придерживаться проекта, который они ранее утвердили. Сейчас там начались строительные работы и закладной камень практически сравняли и землей, его почти не видно. Мы передали обращение по поводу этой ситуации губернатору области председателям областной думы, Общественной палаты города и области» — сказал ИА REGNUM руководитель «Центра гражданской активности «Открытый Рыбинск» Андрей Чеканов.

В Рыбинской епархии (входит в состав Ярославской митрополии) подтвердили намерение построить часовню на месте предполагаемого мемориала. Однако в епархии говорят, что часовня не помешает будущему памятнику жертвам «Волголага».

«В данном месте действительно установлен закладной камень, но денег на строительство мемориала пока не найдено. Депутат областной думы от Рыбинска Владимир Беспалько «выбил» в бюджете региона средства на благоустройство территории. А частный инвестор предложил профинансировать строительство часовни на этом месте. В идеале мы планируем, что там будут стоять и памятник, и часовня. Но на мемориал пока денег нет. На ближайшем градостроительном совете города будет рассмотрен вопрос о возведении на этом месте часовни», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Рыбинской епархии протоиерей Евгений Глазунов.