Москва, 27 января, 2017, 15:18 — ИА Регнум. В 2017 году финансирование науку в России останется приоритетным вопросом: общий объем финансирования научных исследования не изменится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, необходимо уточнить, где конкретно в бюджете идет сокращение, а где сохраняется прежний объем. «О каком-то значительном сокращении вряд ли приходится говорить, общий объем финансирования сохраняется», — сказал Песков.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее акцентировал, что в России уделяется серьезное внимание научным изысканиям. «Это и мегагранты, и другая система грантов. Собственно для президента это является одним из приоритетных вопросов», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию заявил, что власти РФ продолжат формирование исследовательской инфраструктуры, что уже привело к созданию в рамках программ грантов около 200 лабораторий мирового уровня.

«В 2017 году будет выделено дополнительно 3,5 млрд рублей на науку», — сказал глава государства.