Оренбург, 27 января, 2017, 15:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области в рамках принятой региональной государственной программы по ликвидации двухсменной формы обучения в общеобразовательных организациях в срок до 2025 года планируется построить 32 школы, возвести 28 пристроев, приобрести пять зданий и в итоге создать около 40 тысяч новых ученических мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве образования.

Пресс-служба ГК СУ 22 Новая школа

В 2017 году в системе общего образования планируется создать дополнительно 6447 ученических мест, в том числе 3205 мест с привлечением субсидии из федерального бюджета. Планируется строительство школ в 20-м и 19-м микрорайонах Оренбурга по 1135 мест каждая, а также школы на 375 ученических мест в селе Претория Переволоцкого района, школы на 560 мест в селе Тоцкое-2 Тоцкого района. Необходимая заявка для участия в федеральной программе направлена в Минобрнауки России. Как отметил министр образования региона Вячеслав Лабузов, есть все основания полагать, что она будет одобрена.

Глава Минобра Оренбургской области также отметил, что с 2008 по 2016 годы проведена масштабная работа по строительству и ремонту объектов системы образования. Принятые меры по совершенствованию образовательной инфраструктуры позволили увеличить долю школьников, обучающихся в современных условиях, до 85%; сократить долю школьников, обучающихся во вторую смену, до 10,9%; обеспечить доступность услуг дошкольного образования для детей 3−7 лет на 100%, для детей от 1,5 до 3 лет — на 96,5%.