Париж, 27 января, 2017, 15:05 — ИА Регнум.



Стефано Усси. Казнь Савонаролы. Вторая половина XIX века

Франция осуждает казнь семи человек, которая состоялась 25 января в Кувейте, указывается на официальной странице дипломатического ведомства Французской республики.

«Франция в очередной раз подчеркивает свое настойчивое несогласие со смертной казнью, в какой бы стране и по каким бы причинам она ни осуществлялась», — следует из заявление МИД Франции, который также призывает власти Кувейта вернуть мораторий на этот вид наказания.

Напомним, 25 января власти Кувейта привели в исполнение смертный приговор, вынесенный семи осужденным, среди которых был и член правящей династии.