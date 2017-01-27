Москва, 27 января, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы основных валют — доллара США и евро, к рублю на выходные и понедельник, 30 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Согласно опубликованным регулятором данным, доллар США вырос к рублю на 98,4 копейки и составил 60,3196 рубля. Евро подорожал на 31,81 копейки — до 64,3429 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 30 января, увеличилась на четверг на 51,94 копейки, составив 62,1301 рубля.