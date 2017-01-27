Москва, 27 января, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого подымался вопрос о состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ

«Состоялся обмен мнениями по текущему состоянию российско-американских отношений», — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам информацию о том, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшую субботу — 28 января.

«Да, я подтверждаю это», — сказал Песков.

Читайте также: В Кремле подтвердили дату второго телефонного разговора Путина и Трампа