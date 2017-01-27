Москва, 27 января, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Законопроект о наказании за обещание взятки готовят депутаты Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) на заседании нижней палаты парламента.

A-r-e-s Взятка

«Именно с обещания и предложения взятки начинается любой коррупционный сценарий. Именно они являются началом коррупционной карьеры чиновника. И наша задача как законодателей — пресечь данное поведение через установление ответственности за дачу и получение взятки», — сказал Луговой.

Для введения в УК нормы, которая вводит наказание за обещание и предложения взятки нет никаких существенных ограничений. «Тем более во многих странах Западной Европы, Америки и наших ближайших соседей это давно уже введено», — отметил депутат Госдумы.