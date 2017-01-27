Курск, 27 января, 2017, 14:52 — ИА Регнум. В Курске перед судом предстанет врач-стоматолог по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

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По данным следствия, 16 декабря 2015 года жительница Курска привела свою шестилетнюю дочь на прием к 33-летнему врачу в стоматологический кабинет в частной клинике. Стоматолог попросил мать ребенка подождать в коридоре. Спустя некоторое время он вывел девочку к матери. Дома ребенок рассказал матери, что врач гладил ее по различным частям тела и половым органам, а также фотографировал.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, используя беспомощное состояние». В ходе следствия были выявлены еще два аналогичных эпизода с другими шестилетними пациентками.

Была проведена комиссионная стационарная психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.

Уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.