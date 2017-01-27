Мышкин, Ярославская область, 27 января, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Общественность Мышкинского района Ярославской области сожалеет об уходе со своего поста главы Анатолия Курицина. С ним связывают развитие города Мышкина и района в последние годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель Мышкинского общественного собрания, известный краевед Владимир Гречухин.

Мышкин

«В городе царит уныние, люди плачут. У меня в книге даже глава есть «Золотой век Курицина». Отняли у нас главнокомандующего, обезглавили. Сподвижников в административном деле единицы. Он уходит досрочно, а нового главу мы должны избирать в 2018 году. По мне, пусть исполняет обязанности первый зам — Ольга Минаева. Она человек исполнительный. Да, выбор у нас скудный, мы здесь второго такого руководителя как Курицин не найдем. Варяг если будет и прекрасен, то будет долго вникать», — сказал Владимир Гречухин.

«Мышкинцы избрали Курицина 13 лет назад. За это время появилось, не без помощи области и федерации, берегоукрепление и новая Волжская набережная с беседкой, отремонтировали сельские клубы, дом ветеранов, построили ФОК, детский сад. Решена проблема с ветхим жильем. Отдельная тема, продвигаемая Анатолием Курициным — развитие туризма. У нас возникли музеи и памятные места, мемориал Победы, какого нет нигде в России. Надеюсь, что эти начинания будут продолжены», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель Собрания депутатов Мышкинского района Екатерина Волкова.

Сейчас обязанности главы района исполняет первый заместитель Ольга Минаева. Общественность не ожидает «варягов», надеясь, что врио губернатора поддержит местного руководителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января Анатолий Курицин объявил об уходе в оставку по собственному желанию. Ожидается, что он будет назначен главой соседнего Угличского района.