Абакан, 27 января, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Абаканская транспортная прокуратура по инициативе Минтранса Хакасии провела проверку информации о нарушениях со стороны ГПКК «Красавиа». Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в ведомстве выясняли, завышались ли тарифы на перевозку пассажиров по маршруту Абакан-Томск, субсидируемому из федерального бюджета на условиях софинансирования из бюджетов Хакасии и Томской области.

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Проверка показала, что в соответствии с постановлением правительства РФ от 11 июля 2016 года авиакомпания при перевозке пассажиров по указанному маршруту с 29 июля должна была применять сниженный тариф — 3 225 рублей. Однако с августа по октябрь 2016 года применялся тариф в размере 5 900 рублей.

«В настоящее время с целью соблюдения прав пассажиров ГПКК «Красавиа» организован процесс возврата денежных средств по авиабилетам на указанный маршрут, приобретенным в период с 29 июля 2016 года с тарифом на перевозку пассажиров, превышающим 3225 рублей», — говоритс в сообщении министерства транспорта и дорожного хозяйства Хакасии.

Для возврата суммы, равной разнице тарифов за авиаперевозку, пассажирам порекомендовали обратиться в агентство по месту приобретения авиабилета.

Добавим, ГПКК «Красавиа» — авиакомпания, осуществляющая коммерческие перевозки на территории Красноярского края и за его пределами. По данным руководства авиакомпании, в начале 2016 года финансово-экономическое состояние на предприятии было очень тяжелым: «Рост задолженности, судебные иски, низкая платежеспособность, дефицит инвестиционных ресурсов». Как сообщили ИА REGNUM в Заксобрании Красноярского края, в сентябре 2016 года была согласована дорожная карта антикризисных мер. Уточняется, что их реализация уже началась.

В компании заявили, что намерены продолжить развитие межрегиональной маршрутной сети за счет субсидирования. Запланировано открытие 13 новых маршрутов в рамках федеральной программы, а в рамках коммерческих планов — шести новых направлений. Срок реализации мероприятий — до сентября 2018 года.

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