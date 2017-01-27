Владикавказ, 27 января, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Северная Осетия не нуждается в ночных клубах, в которых культивируется чуждая менталитету местных жителей культура. Такое мнение высказал глава республики Вячеслав Битаров.

Activedia Ночной клуб

Факты, когда в ночных клубах проходят банкеты до поздней ночи с участием несовершеннолетних и при этом никто не соблюдает требования безопасности и не контролирует поведение подростков, Битаров назвал вопиющими, пишет «15-ый Регион».

«Я требую принятия по данному поводу жестких мер, вплоть до закрытия ночных клубов. Вообще я не думаю, что в Северной Осетии есть необходимость в работе ночных клубов с сомнительными шоу-программами и кальянами. Это не осетинская культура», — заявил глава республики в своем ежегодном докладе-послании.

По словам Битарова, с просьбой о закрытии ночных клубов к нему не раз обращались представители молодежного парламента и Общественной палаты.