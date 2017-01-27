Берлин, 27 января, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Франк-Вальтер Штайнмайер, занимавший пост министра иностранных дел ФРГ с декабря 2013 года, официально освобожден от должности президентом страны Йоахимом Гауком. Полномочия главы МИД перешли к председателю Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю, передает 27 января НТВ.

A.Savin Зигмар Габриэль

Церемония передачи полномочий прошла в замке Бельвю — резиденции главы государства. Габриэль получил поздравления от канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Министерство экономики страны возглавит Бригитта Циприс, ранее занимавшая пост министра юстиции.

Как сообщает газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительственных кругах, в первые дни февраля новый глава МИД Зигмар Габриэль нанесет визит в Вашингтон. Предполагается, что в США состоится встреча Габриэля с вице-президентом страны Майком Пенсом и новым госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Кроме того, в планы визита входит посещение комплекса ООН в Нью-Йорке.

На 28 января намечен визит Габриэля во Францию. Там ему предстоит провести переговоры с главой МИД страны Жан-Марком Эйро.

Зигмар Габриэль родился 12 сентября 1959 года в городе Гослар, земля Нижняя Саксония. В период с 1999 по 2003 год занимал пост премьер-министра земли Нижняя Саксония. С 2005 по 2009 год являлся главой министерства по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности. 13 ноября 2009 года Габриэль, получив 94,2% голосов, был избран председателем СДПГ.

Габриэль известен тем, что отменил выплаты СДПГ в пользу Социалистического интернационала. Он выступил с критикой организации, после чего, в 2012 году, стал инициатором создания конфедерации Прогрессивный альянс.