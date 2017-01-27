Лондон, 27 января, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Бывший топ-менеджер «Формулы-1» Берни Экклстоун, недавно покинувший свой пост, не исключает создания к 2019 году новой гоночной серии.

Kremlin.ru Берни Экклстоун

Об этом в своем Twitter сообщил журналист BBC Эндрю Бенсон. Подробности возможного запуска альтернативной «Формуле-1» гоночной серии пока не сообщаются.

Ранее 86-летний Экклстоун, создавший за 40 лет лучшую и самую известную гоночную серию в мире, покинул «Формулу-1» из-за перехода прав на чемпионат к компании Liberty.

Новым промоутером чемпионата стал Чейз Кэри.