Анкара, 27 января, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Ивуарийский нападающий Ласина Траоре, который выступает на правах аренды за московский ЦСКА, в ближайшее время может перейти в турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на иностранные СМИ.

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«Нападающий Ласина Траоре может покинуть ЦСКА в нынешнее трансферное окно», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, турецкий клуб хочет арендовать ивуарийца до конца сезона, права на которого принадлежат французскому клубу «Монако».

После восемнадцати матчей в чемпионате Турции «Бешикташ» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.