Воронеж, 27 января, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Внеплановое совещание с руководством государственной корпорации «Роскосмос» проведет заместитель правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин в Воронеже 28 января.

Insider Воронежский механический завод

Совещание состоится на Воронежском механическом заводе — производителе ракетных двигателей. В повестке дня, по данным «Коммерсанта», два вопроса: о развитии и перспективах пилотируемой космонавтики и о контроле и качестве продукции, выпускаемой Воронежским механическим заводом. Сообщается, что поездка в Воронеж является внеплановой.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря при запуске ТГК «Прогресс МС-04» с космодрома Байконур произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя и транспортного грузового корабля.

Была создана аварийная комиссия для расследования причин аварии, а 11 января были озвучены результаты ее работы: специалисты пришли к выводу, что наиболее вероятными причинами аварии стал производственный дефект, связанный с нарушением технологии сборки двигателя 11Д55.

Неделю назад, 20 января, стало известно об увольнении с поста генерального директора Воронежского механического завода Ивана Коптева. Тогда же ситуация с контролем качества стала предметом совещания, которое руководитель Роскосмоса Игорь Комаров провел с директорами предприятий космической отрасли в Воронеже.

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На этой неделе стало известно о решении отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени ракеты-носителей «Протон-М». Поводом стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. В декабре 2016 года были проведены огневые испытания двигателей. Испытания прошли успешно, однако при анализе выяснилось, что при производстве ракет-носителей «Протон-М» вместо штатного припоя использовался более дорогостоящий припой с примесями драгоценных металлов.

Воронежский механический завод» специализируется на выпуске двигателей для ракет-носителей «Протон» и «Союз», узлов и агрегатов для ракет-носителей «Ангара» и «Русь», двигателей для ракеты-носителя «Союз 2−1В», а также продукции для авиационной, железнодорожной и нефтегазовой отраслей промышленности.