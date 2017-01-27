Москва, 27 января, 2017, 14:05 — ИА Регнум. В странах Европы сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости высокопатогенным гриппом птиц A (H5N8), A (H5N5). С июня 2016 года в 24 европейских странах зарегистрированы вспышки инфекции среди поголовья домашней птицы, из них 3 страны (Германия, Словакия, Греция) заявили о вспышках в течение последних двух недель, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ranva Курица

Случаев заболевания среди людей не зарегистрировано, однако, согласно оценкам специалистов ВОЗ, вероятность инфицирования людей на территориях регистрации вспышек высокопатогенного гриппа птиц не исключается.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок в страны Европы.

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