Челябинск, 27 января, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Законодатели Челябинской области поддержали инициативу о внесении изменений в КоАП РФ. Смысл поправки заключается в освобождении от административной ответственности за пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика в том случае, если место совершения правонарушения оборудовано системой фото‑ и видеофиксации, но не оборудовано светофором с обратным отсчетом времени, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Skullman Водитель автомобиля

Вот как прокомментировал законодательную инициативу ее автор — депутат Заксобрания Челябинской области Илья Бархатов: «…сигналы светофора сменяются слишком быстро, а при плохой видимости могут быть плохо различимы. И если на светофоре нет электронного табло с обратным отсчетом времени, водитель не может вовремя сориентироваться и остановиться до стоп-линии. Таким образом, без намерения нарушить ПДД водитель может незначительно выехать за стоп-линию и получить штраф».

При этом отметим, что штрафы играют свою роль пополнении бюджета. В 2016 году жители Челябинской области выплатили более 800 тыс. рублей штрафов только за нарушение тишины и покоя граждан. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Челябинска. Согласно закону «О нарушении покоя граждан и тишины», запрещается шуметь в ночное время суток. Не соблюдающим запрет лицам грозят приличные штрафы: от одной до пяти тысяч рублей с физических лиц и от 10 до 100 тыс. рублей с юридических.

«Как правило, объясняя свои действия, направленные на изменения, которые декларируются якобы для улучшения жизни граждан, делается акцент на общей сумме штрафов, направленной в бюджет региона. Мол граждане, видя, что на зле можно еще и зарабатывать, должны этот принцип разделять. При этом, администрация, ужесточение и одновременно пополнение бюджета, норовит записать себе в актив полезных дел. Что вообщем-то понятно», — говорит один из местных общественников.

«Возникает вполне логичный вопрос, а не это ли главная цель всех «предприятий» по борьбе с негативными явлениями нашей действительности путем наложения штрафов? Ведь если обратить внимание на отчеты органов исполнительной власти о проделанной работе, упоминание о достижениях в виде общей суммы взысканных штрафов за отчетный период обязательно. Так, к примеру, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова, подводя итоги работы за 2016 год, сообщила о взыскании 43 млн рублей штрафов», — продолжает общественник.

«Картина аналогичная в отчетах всех без исключения служб, уполномоченных штрафовать. На первый взгляд, введение тех или иных штрафов направлено на преодоление соответствующего негативного явления. Однако если его преодолеть, то исчезнет источник пополнения бюджета. Зачем резать курицу, которая несет золотые яйца? Налицо конфликт формы и содержания. Содержание — источник доходов в бюджет противостоит форме — преодоление негативного явления. В таком случае становится ясна логика чиновников, требующих ужесточения тех или иных штрафных санкций», — говорит общественник.