Мехико, 27 января, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Союза южноамериканских наций (УНАСУР), экс-президент Колумбии Эрнесто Сампер Писано заявил, что строительством стены Дональд Трамп хочет отделить США и Канаду не только от Мексики, но и всей Латинской Америки. Да еще и заставить мексиканцев заплатить за строительство этой стены, сообщает La Radio del Sur.

Idobi Стена

Эрнесто Сампер Писано назвал решение Дональда Трампа «вызывающим», а стену «унизительной». Сампер выразил также озабоченность по поводу напряженности, возникшей в отношениях между Северной и Южной Америкой. что влияет «на безопасность и качество жизни наших граждан , проживающих в США, нашей торговли, мира в Колумбии и возможности нового формата отношений с Кубой», комментирует La Radio del Sur.

Напомним, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил свой ранее запланированный на 31 января визит в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.