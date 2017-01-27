ФСБ готова отражать кибератаки на важные российские объекты
Москва, 27 января, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Кибератаки, которые попытаются осуществить хакеры в отношении важных инфраструктурных объектов России, будут отражены силами ФСБ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом заявил заместитель директора ФСБ Дмитрий Шальков на заседании Госдумы.
«Мы готовы к отражению хакерских атак», — заявил Шальков.
Шальков отметил, что в 2016 году количество кибератак на официальные информресурсы страны значительно выросло — практически втрое по сравнению с 2015 годом. «В 2016 году их было совершено более 70 млн», — уточнил он.
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Госдума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) России. Инициативы направлены на предотвращение компьютерных атак.