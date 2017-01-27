Барнаул, 27 января, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Около двух часов назад в алтайской краевой клинической больнице попытался уйти из жизни пациент с тяжелым заболеванием. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM медперсонал учреждения, мужчина выбросился из окна отделения гнойной хирургии, но его спас сугроб. Действительно, снега в Барнауле намело столько, что иные снежные барханы по высоте сопоставимы с человеческим ростом.

Светлана Шаповалова Зима в Барнауле

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По свидетельству очевидцев, все произошло так быстро, что находившиеся в палате больные ничего не успели сделать. Прямо из сугроба медики на носилках отнесли мужчину в реанимацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последнее время это уже третье подобное ЧП в краевой больнице. Напомним, предыдущее случилось в октябре прошлого года: суицид совершил пациент отделения гемодиализа.

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Еще ранее травмы от падения из окна получила женщина с онкологическим заболеванием. Между тем, решеток на окнах, где лежат больные с возможным риском суицида, в больнице по-прежнему нет.