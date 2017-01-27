РФ и Таджикистан договорились о возобновлении полетов «Сомон Эйр»
Душанбе, 27 января, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Представители Российской Федерации (РФ) и Таджикистана договорились снять ограничения на полеты в российские города таджикской компании «Сомон Эйр». Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил таджикский министр транспорта Шерали Ганджалзода.
По его словам, авиакомпания «Сомон Эйр» будет выполнять рейсы в аэропорты Красноярска, Краснодара, Оренбурга и Уфы.
При этом Ганджалзода добавил, что российская авиакомпания «Ямал» начнет летать из «Жуковского» в Таджикистан с конца марта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2016 года между российскими и таджикскими авиационными властями «разгорелся спор». Таджикистан отказался принимать рейсы авиакомпаний РФ из «Жуковского», считая, что РФ таким образом увеличивает частоту полетов по направлению «Москва — Душанбе», тем самым нарушая паритет.
Российская сторона напоминает, что аэропорт «Жуковский» относится к области и не является московским, однако авиавласти Таджикистана категорически отказываются с этим соглашаться.
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