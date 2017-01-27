Душанбе, 27 января, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Представители Российской Федерации (РФ) и Таджикистана договорились снять ограничения на полеты в российские города таджикской компании «Сомон Эйр». Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил таджикский министр транспорта Шерали Ганджалзода.

Alex Beltyukov Самолёт авиакомпании «Сомон Эйр»

По его словам, авиакомпания «Сомон Эйр» будет выполнять рейсы в аэропорты Красноярска, Краснодара, Оренбурга и Уфы.

При этом Ганджалзода добавил, что российская авиакомпания «Ямал» начнет летать из «Жуковского» в Таджикистан с конца марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2016 года между российскими и таджикскими авиационными властями «разгорелся спор». Таджикистан отказался принимать рейсы авиакомпаний РФ из «Жуковского», считая, что РФ таким образом увеличивает частоту полетов по направлению «Москва — Душанбе», тем самым нарушая паритет.

Российская сторона напоминает, что аэропорт «Жуковский» относится к области и не является московским, однако авиавласти Таджикистана категорически отказываются с этим соглашаться.

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