Москва, 27 января, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Первое место среди самых посещаемых мест в мире в 2015 году занял город Гонконг — специальная административная территория Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«Самым посещаемым городом в мире является Гонконг. Согласно последним полным статистическим данным, которые опубликовал Euromonitor, в 2015 году этот город принял почти 26,7 млн зарубежных гостей, и, несмотря на почти 4%-ное снижение турпотока, удержал мировое первенство», — сообщили в АТОР.

В организации туроператоров пояснили, что высокую посещаемость обеспечивают, прежде всего, китайцы. Также в свою бывшую колонию любят ездить британцы.

На втором месте Бангкок (18,7 миллионов зарубежных туристов), на третьем — Лондон (18,6 миллионов посетителей из-за рубежа).