Вашингтон, 27 января, 2017, 13:11 — ИА Регнум. В США журналист, автор книги «Бранджелина» Ян Гальперин примет участие в работе над документальным фильмом о разводе голливудской пары Брэда Питта и Анджелины Джоли, пишет Daily Mail.

Цитата из к/ф «Лазурный берег». Реж. Анджелина Джоли. 2015. Франция — Мальта — США Брэд Питт и Анджелина Джоли

По данным издания, в кино будет рассказана история развода Питта и Джоли в 2016 году. Журналист подробно расскажет об отношениях Джоли и Питта и об их расставании.

В частности, утверждает источники здания, будут раскрыты «истинные причины» того, что Джоли подала документы на развод.

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2016 года стало известно о том, что Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Свое решение актриса объяснила тем, что у супругов возникли непреодолимые разногласия.

Также она попросила суд оставить с ней всех шестерых детей. Питт и Джоли заключили брак в августе 2014 года.