Санкт-Петербург, 27 января, 2017, 13:16 — ИА Регнум. В Северной столице разработан законопроект, который позволит передавать здания-памятники в льготную аренду, стимулируя арендаторов к проведению ремонтных и реставрационных работ. Об этом 27 января сообщил комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга.

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Согласно законопроекту, здания-памятники будут предоставляться частным структурам в аренду на 49 лет без проведения торгов — на основании государственной преференции в целях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Такая процедура допускается статьей 19 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

«При этом в первые 5 лет арендатор должен будет провести ремонтные/реставрационные работы: 2 года дается на подготовку проектной документации, 3 года — на сами работы», — пояснили в КИО.

Первые 5 лет арендная плата будет рассчитываться в обычном порядке, как для других объектов нежилого фонда, которые сдает в аренду Санкт-Петербург. Зато после после проведения ремонтных или реставрационных работ и их приемки арендная плата для вложившихся в восстановление здания арендаторов будет составлять всего 1 рубль за один квадратный метр площади объекта в год, и сохранится на этом уровне до конца срока действия договора, то есть, на 44 года.

Пять первых лет, считают в Смольном, вполне достаточно для подготовки проведения реставрационных и ремонтных работ. «В случае превышения этого срока инвестор сможет получить льготную ставку только после окончания работ», — пояснили в комитете.

При этом для арендаторов будут действовать все необходимые ограничения в использовании здания-памятника и требования к его содержанию, как объекта культурного наследия.

«Предполагается, что принятие данного проекта будет стимулировать вовлечение в оборот неиспользуемых зданий, являющихся объектами культурного наследия и находящихся в неудовлетворительном состоянии», — отмечается в сообщении комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Проект городского закона в настоящий момент находится на согласовании.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Санкт-Петербурга 14 декабря 2016 года приняло в первом чтении законопроект о новой налоговой льготе на имущество для собственников исторических зданий при реставрации. Он предполагает, что инвесторы, которые вкладывали более 500 млн рублей в реставрацию и приспособление для современного использования памятников регионального и муниципального значения в течение трех лет, освобождаются от налога на имущество на три года. Если же вложения превысили 1 млрд рублей, то налоговые каникулы продлятся для таких инвесторов целых пять лет.