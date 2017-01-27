Иркутск, 27 января, 2017, 13:09 — ИА Регнум. В Иркутской области обнародованы некоторые результаты проверки «червивых» новогодних подарков от губернатора Сергея Левченко.

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В местных массмедиа сегодня, 27 января, появились сообщения о том, что эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» не обнаружили в конфетах из губернаторского подарка ни плесени, ни червей. Единственным, что привлекло внимание специалистов, стал белый налет (так называемое «поседение») на шоколадных конфетах, сообщает информагентство «ИркСиб». Уточняется, что причиной этого налета могло стать нарушение условия хранения кондитерских изделий.

В настоящее время областное управление Роспотребнадзора проводит внеплановую выездную проверку производителя конфет. Специалисты отобрали 17 проб каждого наименования конфет, которые вошли в сладкие подарки. Результаты исследования будут известны позже.

Между тем, как сообщает NewsBabr, жительница Иркутска Елена К. «предоставила все доказательства того», что конфеты в подарке были червивыми. По данным портала, иркутянка жаловалась в министерство соцзащиты и Следственный комитет, однако «с ней никто не захотел даже разговаривать». Поэтому она решила написать жалобу в приемную президента РФ.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в январе в Иркутской области разгорелся скандал, связанный с новогодними подарками для детей из малообеспеченных семей. В конфетах обнаружили червей и плесень. Власти региона при этом утверждали, что «фактов, подтверждающих наличие червей в новогодних подарках, нет». В облправительстве уточнили, что на качество новогодних подарков с 20 декабря поступило три жалобы.

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«Червивыми» подарками вскоре заинтересовалось следствие. В областном следственном управлении СКР сообщили, что в регионе проводится доследственная проверка по информации о сомнительных закупках новогодних подарков министерством социального развития, опеки и попечительства региона. Результаты проверки ведомство пока не обнародовало.