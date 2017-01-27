Тель-Авив, Израиль, 27 января, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ранее дважды подвергавшийся допросу в рамках дела о коррупции, пройдет эту следственную процедуру в третий раз. Сотрудники полиции опросят главу правительства 27 января, пишет The Jerusalem Post.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху подозревают в том, что он принимал дорогостоящие подарки от представителей бизнеса, отмечает издание. В числе дарителей — один из крупнейших в стране издательских домов «Едиот Ахронот».

Предполагается, что таким образом издательство договаривалось с правительством об освещении его работы в позитивном ключе, взамен власти должны были ограничить возможности главного конкурента «Едиот Ахронот» — ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом», которая распространяется бесплатно.

Накануне допроса премьер-министр выступил в критикой тех, кто, по его мнению, повлиял на решение генпрокуратуры и правоохранительных органов возобновить расследование. «Это недемократично — пытаться свергнуть правительство», — заявил Нетаньяху.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый допрос премьер-министра Израиля состоялся 2 января и шел три часа. Во второй раз Биньямина Нетаньяху допрашивали 5 января на протяжении пяти часов. Сам глава правительства все обвинения отвергает.