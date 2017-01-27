Москва, 27 января, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Налоговые органы фиксируют увеличение суммы налогов, которые уплачены с использованием интернета, — порядка 60 млрд рублей. Количество пользователей, которые пользуются личным кабинетом, — 24 миллиона Произошёл большой рост. Это удобно, заявил сегодня, 27 января, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте правительства РФ.

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При этом глава службы уточнил, что по последним данным на учете ФНС состоит порядка 145 миллионов налогоплательщиков.

«Развития системы личных кабинетов, возможности уплачивать налоги, что называется, не выходя из дома, то мне думается, что это правильное направление. Все считают, что налоговая служба в этом смысле сделала существенный шаг вперёд и во всяком случае находится на уровне служб передовых государств, которые внедряют такого рода сервисы у себя на территории, делая жизнь налогоплательщиков более спокойной, предсказуемой и современной», — сказал Мишустин.

«Нужно обязательно продолжить эту работу, с тем чтобы такого рода услуги со стороны налоговой службы стали абсолютно обычным делом, были бы удобны для подавляющего большинства населения России и, конечно, для компаний, которые тоже могут использовать такого рода сервисы», — отметил глава ФНС.