Псков, 27 января, 2017, 12:58 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 27 января, пройдёт акция «Хлеб той зимы», посвященная 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пскова, жителям города волонтёры молодёжных организаций предложат «погрузиться в атмосферу улиц блокадного Ленинграда».

Карточка на хлеб. Блокадный Ленинград

Акция пройдёт в течение нескольких часов на пересечении улиц Пушкина и Ленина, где псковичам в пункте выдачи хлеба предложат попробовать «хлеб той зимы»: блокадные 125 грамм. Также здесь будет организована трансляция кинохроник военных лет, у псковичей будет возможность поближе познакомиться с военной прессой времен Великой Отечественной войны.

Псковская областная универсальная научная библиотека и Региональный центр Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в специальной программе «Блокаде посвящается…» представят коллекцию документов военного времени, а также выставку в рамках проекта «История одной книги: «Детская книга войны. Дневники 1941−1945».

В Музее-квартире Юрия Спегальского всего на один день откроется выставка под названием «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни: блокадные страницы», на которой будут представлены мемориальные предметы, принадлежащие блокадникам.

По данным Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда», сегодня в регионе проживают 634 ветерана Великой Отечественной войны — участника обороны Ленинграда и жителей блокадного города, из них в Пскове — 157 человек.

Напомним, блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За 900 дней блокады погибло, по разным данным, от 650 тыс. до 1,5 млн человек, в основном, от голода. Блокада была полностью снята 27 января 1944 года.

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