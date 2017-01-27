Харьков, Украина, 27 января, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ), которую власти Украины называют «агрессором», заботится о жителях Крыма лучше, чем это делал сам Киев. Об этом, как передает RT, сообщил житель Харькова, дозвонившись на прямой эфир украинского телеканала NewsOne.

Аполлинарий Васнецов. Крымский вид. 1893

«Меня удивляет, почему «агрессор» в Крыму заботится о наших украинцах намного больше, — говорит мужчина. — У них пенсия выше моей в 4 раза, медицина бесплатная, газ дешевле. <…> Кто агрессор тогда, получается?»

При этом дозвонившийся мужчина добавил, что жители Украины сами для себя сделали «агрессора здесь, внутри».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.