Житель Украины в прямом эфире перечислил преимущества жизни в Крыму
Харьков, Украина, 27 января, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ), которую власти Украины называют «агрессором», заботится о жителях Крыма лучше, чем это делал сам Киев. Об этом, как передает RT, сообщил житель Харькова, дозвонившись на прямой эфир украинского телеканала NewsOne.
«Меня удивляет, почему «агрессор» в Крыму заботится о наших украинцах намного больше, — говорит мужчина. — У них пенсия выше моей в 4 раза, медицина бесплатная, газ дешевле. <…> Кто агрессор тогда, получается?»
При этом дозвонившийся мужчина добавил, что жители Украины сами для себя сделали «агрессора здесь, внутри».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.