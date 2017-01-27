Москва, 27 января, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 11 месяцев 2016 года выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и превысили 13 триллионов рублей. Об этом сегодня, 27 января, заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, сообщили в ФНС

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, поступления НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) в указанный период по-прежнему демонстрировали отрицательную динамику — за 11 месяцев они сократились на 11,2%. Однако по остальным налогам отмечается рост поступлений.

Поступления НДС выросли на 10% и составили 2,4 триллиона рублей. «Рост поступлений достигнут, в том числе, за счет внедрения автоматизированной системы контроля АСК НДС», — сказал Мишустин.

Применение этой системы положительно сказалось и на поступлениях налога на прибыль: за 11 месяцев они выросли на 6,6% — до 2,6 триллиона рублей.

По НДФЛ поступления за 11 месяцев увеличились на 7,9% — до 2,6 триллиона рублей, что соответствовало динамике прироста заработной платы. «Эти цифры опровергают оценки ряда экспертов об увеличении выплат «в конвертах» и уводу их в «серый» сектор», — отметил глава ФНС.

Поступление налога на имущество организаций выросло на 7,2% и составило 749 миллиардов рублей.