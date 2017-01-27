Лиссабон, 27 января, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Известный португальский футболист, нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду летом 2018 года намерен сыграть свадьбу со своей подругой — моделью Джорджиной Родригес.

Ludovic Péron Кристиано Роналду в сборной Португалии

Об этом пишет издание Correio dа Manha. По его данным, на решение Роналду сильно повлияла его мать, которая одобрила выбор сына.

Отношения между Роналду и Родригес начались в 2016 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2016 г. нападающий Криштиану Роналду продлил контракт с мадридским «Реалом» до 30 июня 2021 года.