Вашингтон, 27 января, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Ученым из США в ходе масштабного эксперимента впервые удалось создать зародыш организма, в котором сочетаются клетки свиньи и человека. Об этом сообщают Вести.Ru.

Imenno.ru Эмбрион

«Ученые создали зародыш химеры человека и свиньи, — говорится в сообщении. — В этом организме сочетаются как человеческие, так и свиные клетки».

Свиной зародыш, в который поместили человеческие стволовые клетки, был пересажен свиноматке и в дальнейшем развивался нормально. Через некоторое время человеческие клетки в зародыше преобразовались в ткани, из которых образуются внутренние органы, такие как сердце, печень и даже нейроны.

Авторы исследования считают эксперимент не слишком удачным, так как в течение 28 дней (именно такой срок был установлен для развития эмбриона) продержались лишь 186 из 2 075 образцов. Тем не менее ученым удалось доказать, что человеческие клетки могут успешно функционировать как часть ткани крупного животного.

Предполагается, что такие органы в будущем, выращенные из клеток больного в теле животного, можно будет пересаживать с меньшим риском отторжения.

Отметим, что химерами в науке называют организмы, сочетающие клетки человека и животных.