Киев, 27 января, 2017, 13:09 — ИА Регнум. ‍Бывший депутат Государственной думы (2011 — 2016 годы) от фракции КПРФ Денис Вороненков, проживающий в Киеве, на допросе в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) дал показания против бывшего украинского президента Виктора Януковича, которого украинские власти обвиняют в государственной измене, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Как утверждают осведомлённые источники, Вороненков сам вышел на украинские власти и предоставил информацию добровольно.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виктор Янукович

Фракция КПРФ не приняла информацию о доносе бывшего депутата на веру и решила выяснить, действительно ли такое могло произойти. 27 января депутат фракции Владимир Кашин пообещал: «Будем смотреть». Он полагает, что товарищ по партии, «человек военный, системный, достаточно закрытый», не мог пойти в ГПУ.

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Напомним, четвёртый президент Украины Янукович был отстранён от власти в результате государственного переворота в 2014 году. При этом импичмент президенту объявлен не был — таким образом, отстранение от власти произошло незаконно.

22 февраля 2014 года Янукович публично заявил о незаконности своего отстранения и об отказе подавать в отставку. Верховная Рада назначила досрочные президентские выборы, в ходе которых пришёл к власти теперешний президент Украины Пётр Порошенко.

В настоящее время Янукович проживает в России, а украинские власти требуют выдать своего бывшего соотечественника, в отношении которого возбуждён ряд уголовных дел. Москва не соглашается на это.

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28 ноября ноябре Святошинский районный суд Киева провёл заседание по уголовному делу о массовых убийствах мирных граждан во время так называемого Евромайдана (конец 2013 — начало 2014 года). Янукович, добровольно согласившийся участвовать в заседании как свидетель, отвечал на вопросы на заседании в режиме видеоконференции (из России).

Четвёртый президент Украины заявил, что во время Евромайдана не приказывал расстреливать участников протестов, и за смерть погибших отвечают те, кто пришёл к власти. «Я не мог давать таких приказов», — сказал он.

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В этот же день выяснилось, что Янукович — «фигурант» нового уголовного дела — на этот раз о госизмене. 28 ноября Луценко объявил, что Янукович подозревается в государственной измене.

Между тем, Луценко зачитал своё сообщение во время перерыва, объявленного судом, и без присутствия Януковича на видеосвязи.

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Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что у его клиента нет статуса подозреваемого, несмотря на заявление Луценко. «Сейчас мой клиент не имеет статуса подозреваемого по данному делу», — сказал Сердюк.

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Власти в Киеве обещали рассмотреть дло об измене в 2017 году. В это время в России в Дорогомиловском суде Москвы началось рассмотрение дела о признании событий 2014 года на Украине государственным переворотом по иску бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника. Янукович, присутствовавший на судебном заседании, заявил, что в госперевороте виновны радикалы с «майдана». Иск был удовлетворён.

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Янукович, которого на Украине продолжают обвинять в госизмене и заочно судить в 2017 году, заявил 19 января, что будет требовать от международных организаций и ряда государств расследования гибели людей в ходе Евромайдана в Киеве в 2014 году.

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